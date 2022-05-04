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    До Італії надійшли рекордно великі обсяги російського газу з початку травня

    До Італії надійшли рекордно великі обсяги російського газу - До Італії надійшли рекордно великі обсяги російського газу з початку травня
    До Італії надійшли рекордно великі обсяги російського газу

    У перші дні травня потік газу був удвічі більшим, ніж минулого тижня, і майже втричі більше, ніж за тиждень до цього

    Італія з початку травня почала закачувати рекордні обсяги російського газу, пише Corriere Della Sera з посиланням на дані операторів газопроводів, які обслуговують українські маршрути.

    У перші дні травня потік газу був удвічі більшим, ніж минулого тижня, і майже втричі більше, ніж за тиждень до цього.

    Цей тренд пов'язують із коливаннями цін та їх збільшенням за спотовими контрактами через війну в Україні та припинення постачання енергоносіїв до Польщі та Болгарії.

    Італія намагається максимально заповнити сховища для забезпечення майбутнього опалювального сезону.

    Як повідомлялося, Європейський Союз впритул наблизився до схвалення нового пакету обмежень щодо Росії та Білорусі за розв'язування війни проти України.

    У новому пакеті обмежень, імовірно, буде ембарго на нафту з РФ.

    Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом. До слова, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

    Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту..

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    Теги: росія окупанти війна ембарго Італія Україна окупація #stoprussia
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    До Італії надійшли рекордно великі обсяги російського газу з початку травня