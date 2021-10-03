На Донеччині заочно судитимуть катів підпільної в’язниці окупантів

Обвинувачені жорстоко поводились з полоненими, катували та змушували працювати

У Донецькій області заочно судитимуть 8 людей, яких підозрюють у катуванні та утримуванні людей у так званій в'язниці окупантів «Ізоляція». Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«У період 2014-2017 років двоє представників «служби спеціальних операцій Міністерства державної безпеки «ДНР» організували та контролювали найманців, які незаконно утримували цивільних та військовослужбовців ЗСУ у так званій в’язниці «Ізоляція», – сказано у повідомленні.

Додали, що за їх наказами 6 конвоїрів та охоронців незаконно утримували у «в’язниці» 24 людей. Обвинувачені жорстоко поводились з полоненими, катували та змушували працювати на об'єктах окупантів.

Раніше повідомлялося, що правозахисна організація Human Rights Watch заявила про жорстоке поводження з ув’язненими та катування людей бойовиками ОРДЛО.

У НRW зазначили, що мають інформацію про жінок, яких утримують у так званій «ДНР». Обвинувачення проти них сфабриковані, нібито полонянки шпигували проти бойовиків. Одна із жінок на момент затримання у травні 2021 року була вагітна, дві інших хворіють, але лікарської допомоги та необхідних препаратів не отримують, а четверту катували.

За даними ООН, жертвами насилля на Донбасі стали чотири тисячі людей. А від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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