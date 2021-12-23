Начальника поліції спіймали на хабарі. На столі в нього була цікава табличка (фото)

Ця ситуація вже стала причиною для жартів в соціальних мережах

«Взятки не беремо» говориться в ній, а от про хабарі нічого не сказано

Начальника Ніжинської поліції спіймали на отриманні хабаря в розмірі 58 850 грн та скретч-картки на 1 тис. літрів бензину від підприємця, повідомляє Державне бюро розслідувань. Та зацікавила інша деталь – на столі в посадовця була табличка з надписом «Взяток не беремо».

Ситуація викликала зацікавлення в користувачів мережі, і вже ширяться жарти та меми:

«...начальник з патріотичній міркувань брав хабарі, а «взяткі» – ні. Хабарі не брати він не обіцяв»,

ні. Хабарі не брати він не обіцяв», «Мова має значення! Нам не всерівно!»,

«Згідно з ККУ (Кримінальний кодекс України –«Главком») ні «взятки, ні хабара». Є неправомірна вигода, про яку в табличці ні слова. Так що все норм»

«Все вірно, малі взятки не беремо, соромно!».

Зараз справа ніжинського поліцейського передана до Генеральної прокуратури. Інкримінують йому одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України). Санкція, згідно з статтею, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, посадовець виконавчої служби вимагав від киянки $2 тис. за невжиття заходів щодо реалізації автомобіля Range Rover. Автомобіль в неї було вилучено раніше в рамках виконавчого провадження.

Також вже з 2022 року в Україні почнуть працювати непрямі методи податкового контролю. Усім, хто має неофіційний дохід, варто очікувати неприємностей. Податківці перевірятимуть усі великі витрати, і якщо людина не зможе пояснити їхнє походження, доведеться заплатити 19,5%.

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