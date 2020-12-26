У Харкові позашляховик влетів у зупинку

В результаті аварії 37-річний водія госпіталізували

У Харкові автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП з синцями та забоями водія доставили в медичний заклад.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області.

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Touareg під керуванням 37-річного водія та Volkswagen Passat під керуванням 39-річного водія. Після чого авто Volkswagen Touareg в'їхав в зупинку. В результаті аварії 37-річний чоловік отримав садна і забиті місця. Його доставили в лікарню.

Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються.

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