  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Харкові позашляховик влетів у зупинку

    • Розсилка
    <p>37-річний водій Volkswagen Touareg в'їхав в зупинку</p> - У Харкові позашляховик влетів у зупинку

    37-річний водій Volkswagen Touareg в'їхав в зупинку

    Фото: Нацполіція

    В результаті аварії 37-річний водія госпіталізували

    У Харкові автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП з синцями та забоями водія доставили в медичний заклад.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області.

    Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Touareg під керуванням 37-річного водія та Volkswagen Passat під керуванням 39-річного водія. Після чого авто Volkswagen Touareg в'їхав в зупинку. В результаті аварії 37-річний чоловік отримав садна і забиті місця. Його доставили в лікарню.

    Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини аварії встановлюються.

    До слова, сьогодні у Києві п’яний водій в’їхав у поліцейське авто.

    Також в окупованому Криму авто з дитиною зірвалося з обриву: момент потрапив на відео.

    Теги: Харків Національна поліція України ДТП водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies