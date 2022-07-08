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    Події в Україні

    На Херсонщині горить склад окупантів

    Українські захисники атакують позиції рашистів на Херсонщині&nbsp; - На Херсонщині горить склад окупантів
    Українські захисники атакують позиції рашистів на Херсонщині 
    фото ілюстративне

    Склад знаходився на території заводу «Полімер»

    У Киселівці Херсонської області виникла пожежа. За попередньою інформацією, там знаходився склад окупантів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Хлань.

    «За попередньою інформацією, горить завод «Полімер» у Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських воєнних», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України також атакували склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ. Місцеві ЗМІ пишуть, що після успішного відпрацювання ЗСУ по позиціях росіян на Каховській ГЕС – 44 вбитих вояки.

    Додамо, що протягом минулої доби українські захисники знищили 250 рашистів, загалом ліквідовано 36900 загарбників.

    До слова, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна завод Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині горить склад окупантів