На Херсонщині горить склад окупантів

У Киселівці Херсонської області виникла пожежа. За попередньою інформацією, там знаходився склад окупантів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Хлань.

«За попередньою інформацією, горить завод «Полімер» у Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських воєнних», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України також атакували склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ. Місцеві ЗМІ пишуть, що після успішного відпрацювання ЗСУ по позиціях росіян на Каховській ГЕС – 44 вбитих вояки.

Додамо, що протягом минулої доби українські захисники знищили 250 рашистів, загалом ліквідовано 36900 загарбників.

До слова, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.