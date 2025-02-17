На Харківщині орендар кинув у власницю квартири гранату

Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату

Як з’ясувалося, чоловік був нетверезим

У Богодухівському районі Харківської області орендар влаштував вибух у квартирі – активував ручну гранату та кинув її під ноги власниці житла. Жінка зазнала численних поранень, її госпіталізували, повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці з’ясували, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, стався конфлікт, і орендар, що перебував у стані сп’яніння, привів в дію та кинув в бік жінки гранату.

Чоловіка вже затримали та повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. На Нікопольську станцію екстреної медичної допомоги поступив виклик про вибух гранати. Медики прибули на місце події та побачили чоловіка у збудженому стані із важкими травмами: ампутацією кисті та рваними ранами стегна. Як виявилося, вибуховий пристрій здетонував просто у його руках. Надати пораненому допомогу та доставити у стаціонар вдалося лише завдяки поліції.

Однак, через декілька годин, від поліцейських медики отримали виклик на ту ж адресу, де стався інцидент з гранатою. Повідомляється, що після того, як чоловіку надали допомогу у лікарні він втік додому та погрожував повторним вибухом. Його госпіталізували у спеціалізований заклад.

Раніше «Главком» писав, що у Кривому Розі чоловік протягом доби утримував жінку у підвалі через те, що посварився з нею.

Також раніше стало відомо, що мешканці Київської області організували незаконний збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Під час обшуку у них вилучили, зокрема, понад тисячу патронів різного калібру та ручний кулемет.