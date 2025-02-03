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Поліція затримала 29-річного киянина, який вдома зберігав гранату та психотропи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поліція затримала 29-річного киянина, який вдома зберігав гранату та психотропи
Санкція найтяжчої статті передбачає до семи років позбавлення волі
фото: Націjнальна поліція України, Facebook

Правоохоронці встановлюють походження та мету, з якою фігурант зберігав гранату удома

Поліцейські викрили мешканця Деснянського району у незаконному зберіганні гранати та психотропів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва сьогодні, 3 лютого. 

Днями працівники кримінальної поліції Деснянського управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що 29-річний киянин за місцем свого мешкання зберігає наркотичні засоби.

Поліцейські виявили у квартирі киянина гранату Ф-1
Поліцейські виявили у квартирі киянина гранату Ф-1
фото: Нацполіція України, Facebook
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів, йому загрожує до семи років позбавлення волі
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів, йому загрожує до семи років позбавлення волі
фото: Нацполіція України, Facebook

Під час обшуку поліцейські виявили у квартирі киянина пакунок з білою кристалічною речовиною, яка, згідно проведеної експертизи, виявилась психотропною речовиною амфетаміном. Крім цього, в оселі слідчі виявили гранату Ф-1, яку вилучили фахівці вибухотехнічної служби. Її походження, а також з якою метою фігурант її зберігав, наразі встановлюється.

Поліція затримала 29-річного киянина, який вдома зберігав гранату та психотропи фото 1
фото: Національна поліція України, Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва, оголосили порушнику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання бойового припасу без передбаченого законом дозволу та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту.

Санкція найтяжчої статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, столичні поліцейські викрили чоловіка, який збував шоколад з наркотиками. Зловмисник виготовляв солодощі, додаючи до них психотропну речовину, свій «товар» він розповсюджував через месенджери по всій території України. В ході проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник в одній із кімнат своєї квартири створив умови для вирощування псилоцибінових грибів, а також облаштував помешкання спеціальним обладнанням для виготовлення шоколаду, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – диметилтриптамін (ДМТ).

Раніше повідомлялося, що на Лісовому масиві поліцейські затримали чоловіка, який планував збути три кілограми психотропів. Про це повідомила пресслужба поліції Києва. Оперативники Деснянського району виявили в рюкзаку зловмисника кілограм психотропної речовини, а під час обшуку в квартирі ще два кілограми забороненого засобу. Проведена експертиза підтвердила, що в пакетах знаходилась психотропна речовина – Альфа-PVP. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн. Фігуранта взято під варту, йому загрожує до 12 років за ґратами.

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Теги: Київ зброя наркотики

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