У Кривому Розі чоловік утримував жінку у підвалі

У цьому підвалі чоловік закрив жінку на добу

Протягом доби жінка перебувала у підвалі через те, що посварилася зі знайомим

У Кривому Розі чоловік протягом доби зловмисник утримував жінку у підвалі. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Днями жінка звернулася до поліції та повідомила, що її знайомий, після конфлікту, який виник між ними, вирішив помститися. Чоловік закрив потерпілу у підвалі та утримував там протягом доби, після чого відпустив.

38-річного чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Раніше у Кривому Розі чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої. Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

31-річний чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої за 5 тис. грн. за даними поліції, містянин скоїв злочин через сварку із нею.

Нагадаємо, у Дніпрі на Січеславській Набережній автомобіль Daewoo несподівано змінив смугу руху та зупинився. З машини вибігла жінка та почала кликати на допомогу. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Як виявилося, її чоловікові за кермом стало зле. Інспектори одразу перевели дніпрянина в стабільне бокове положення, викликали «швидку» й контролювали його стан до приїзду медиків. Пізніше потерпілого госпіталізували.

Крім того, у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.