На Харківщині прикордонники збили ворожий дрон, який коригував роботу танка

Прикордонники відстежили дрон росіян над своїми позиціями

У Харківській області прикордонники збили російський дрон, який коригував удари танка. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Як зазначається у повідомленні, прикордонники відстежили дрон росіян над своїми позиціями. Безпілотник наводив удари танка, який обстрілював їх підрозділ.

Захисники збили російський дрон зі стрілецької зброї. Окупанти нанесли на дрон напис «вертоліт».

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Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.