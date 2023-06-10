Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців
Броньований спецтранспорт вартістю 12 млн грн враховує всі потреби підрозділу
фото: ДТЕК

Від початку повномасштабної війни всі бізнеси ДТЕК активно долучилися до допомоги Збройним силам

ДТЕК відгукнувся на звернення голови Харківської ОВА та допоміг купити бронеавтомобіль «Козак 5». 

До придбання спецтранспорту долучилося ще кілька компаній, які входять до Асоціації газовидобувних компаній України, йдеться в повідомленні ДТЕК.

У компанії повідомляють, що 9 червня бронеавтомобіль був переданий підрозділу спецпризначення харківської Нацполіції, який виконує бойові завдання разом із бійцями ЗСУ.

«Сьогодні передали спецпідрозділу КОРД сучасний броньований автомобіль «Козак». Такі спеціалізовані авто забезпечують надійний захист особового складу та є незамінними для вирішення завдань, покладених на наших спецпризначенців. Дякую всім меценатам, які об’єдналися та профінансували цей проєкт», – зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Броньований спецтранспорт вартістю 12 млн грн враховує всі потреби підрозділу і від сьогодні 9-місне авто допомагає зберегти життя захисників України під час виконання бойових завдань.

«Від початку повномасштабної війни всі бізнеси ДТЕК активно долучилися до допомоги Збройним силам. Ми ніколи не залишалися осторонь і продовжимо надавати всебічну підтримку аж до повної перемоги України», – наголошують у компанії.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Група ДТЕК спрямувала понад 920 млн грн на допомогу військовим та на гуманітарні цілі.

Теги: автомобіль ДТЕК допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
Вчора, 21:00
Президент наголосив, що коли йдеться про ЗРК – йдеться про оборону, а не про зброю
Зеленський закликав Сеул надати ППО Україні
30 травня, 11:18
США оголосить про збільшення військової допомоги Україні
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
26 травня, 01:10
Під час останньої зими енергетики ДТЕК неодноразово «підіймали з нуля» теплоелектростанції після їх повної зупинки
З початку війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали більше 40 атак
25 травня, 12:26
Волкер попередив, українцям слід бути готовими до дебатів щодо допомоги Києву між американськими політиками
Президентські вибори у США вплинуть на допомогу Україні – Волкер
24 травня, 11:49
Протягом наступного місяця країни-учасниці коаліції допрацюють остаточний формат навчання українців на F-16
«Коаліція винищувачів для України»: Данія запропонувала допомогу
20 травня, 02:12
Боррель: «Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити»
Щодня Україна потребує щонайменше тисячу артснарядів лише в районі Бахмута
13 травня, 16:13
Боррель висловив занепокоєння через те, що всі факти свідчать про продовження кровопролитної війни
Боррель пояснив, чому ЄС продовжує підтримувати Україну
10 травня, 16:46
Бронежилети легкі, але мають високий клас захисту
Запорізькі громади отримали від «Сталевого фронту» сучасні бронежилети Волонтерська ініціатива
10 травня, 15:19

Суспільство

Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців
ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців
ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Андрія Ганкевича
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Андрія Ганкевича
Порошенки забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика (фото)
Порошенки забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика (фото)
Руйнування Каховської ГЕС: Японія виділить Україні $5 млн
Руйнування Каховської ГЕС: Японія виділить Україні $5 млн
Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима
Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
57K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
48K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
18K
Безсмертний пояснив наслідки підриву ГЕС для Путіна
7968
У Криму прогриміли потужні вибухи
7387
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години

Новини

Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Сьогодні, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Сьогодні, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Сьогодні, 05:22
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години
Сьогодні, 03:21

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту