СБУ розкрила, скільки агентурних мереж викрила від початку 2024 року

Нещодавно спецслужбовці затримали агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС

Служба безпеки України з початку 2024 року викрила вже 11 агентурних мереж. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

«Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11», – відзвітував очільник спецслужби.

За його словами, СБУ протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема й через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) тощо.

Так, нещодавно СБУ затримала агента Федерально служби безпеки РФ (ФСБ) у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників «Укрзалізниці», які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї і засобів ураження.

Також Малюк повідомив, що з початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 – за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 – щодо пособництва державі-агресору (засуджено сімох), 66 – за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).

Зокрема, до довічного увʼязнення засуджено агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по центру Краматорська в червні 2023 року.

Нагадаємо, що СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як повідомлялося, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.

До слова, у Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров.