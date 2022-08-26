У кількох областях прогриміли вибухи
Гучні звуки почули мешканці Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей
Telegram-канали повідомляють про гучні вибухи у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. Офіційної інформації поки немає.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, дим підіймається в районі Антонівського моста. Також є інформація про «бавовну» у Чорнобаївці.
Станом на зараз у Одеській та Миколаївській області оголошена повітряна тривога.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу російських окупантів, яку вони облаштували у готелі «Донбас».
Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
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