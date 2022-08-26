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У кількох областях прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У кількох областях прогриміли вибухи
У районі Антонівського моста підіймається дим
фото з соцмереж

Гучні звуки почули мешканці Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей

Telegram-канали повідомляють про гучні вибухи у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. Офіційної інформації поки немає. 

За інформацією місцевих Telegram-каналів, дим підіймається в районі Антонівського моста. Також є інформація про «бавовну» у Чорнобаївці. 

Після вибухів у районі Антонівського моста підіймаєтся дим
Після вибухів у районі Антонівського моста підіймаєтся дим
фото з соцмереж

Станом на зараз у Одеській та Миколаївській області оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу російських окупантів, яку вони облаштували у готелі «Донбас».

Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

 

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У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У кількох областях прогриміли вибухи
У кількох областях прогриміли вибухи
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