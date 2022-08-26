У кількох областях прогриміли вибухи

Гучні звуки почули мешканці Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей

Telegram-канали повідомляють про гучні вибухи у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. Офіційної інформації поки немає.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, дим підіймається в районі Антонівського моста. Також є інформація про «бавовну» у Чорнобаївці.

Після вибухів у районі Антонівського моста підіймаєтся дим фото з соцмереж

Станом на зараз у Одеській та Миколаївській області оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу російських окупантів, яку вони облаштували у готелі «Донбас».

Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.