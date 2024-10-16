Повітряна тривога тривала понад дві години: столиця відбила ворожі дрони

У Київській області ще фіксуються російські дрони, ведеться бойова робота ППО

У ніч на 16 жовтня ворожі дрони атакували Київ та область, всі БпЛА було знищено. Повітряна тривога тривала понад 2 год, інформації про руйнування чи постраждалих немає. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Після одноденної перерви російські загарбники знову активізувалися, завдаючи ударів по цивільних містах України. Зокрема, ворожі безпілотники намагалися атакувати Київ. «Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці! Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», – зазначив Попко.

Станом на цю хвилину в Київській області ще фіксуються російські дрони, ведеться бойова робота ППО по їхньому знищенню. «Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися захисними спорудами», – уточнив начальник КМВА.

Нагадаємо, під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа.