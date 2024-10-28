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Окупанти атакували «швидку» на Херсонщині: загинув медик

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти атакували «швидку» на Херсонщині: загинув медик
На Херсонщині РФ обстріляла медпрацівників
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки росіян по кареті швидкої допомоги загинув медик, ще двоє у лікарні

У Кіндійці російські окупанти обстріляли карету швидкої допомоги, яка прибула на виклик до пораненого чоловіка після атаки дрона, що скинув вибухівку. Про це поінформували у Херсонській міській військовій адміністрації.

«В результаті цього один медик загинув, двоє знаходяться у важкому стані в лікарні. Постраждалий, до якого виїжджала бригада, також госпіталізований. Колеги-медики борються за їхні життя», – повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено історичний обрис Харкова – Будинок Державної промисловості Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, внаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова  минулої ночі постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина. Загалом унаслідок нічної масованої атаки на Харківщину постраждала 21 людина, з них п’ятеро дітей. 

Як повідомлялося, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок. 

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Теги: окупанти Ігор Терехов медик росіяни війна Херсонщина обстріл

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