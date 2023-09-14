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Атака дронів по кораблю РФ у Чорному морі: міністр Федоров орилюднив відео

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака дронів по кораблю РФ у Чорному морі: міністр Федоров орилюднив відео
фото: скріншот

Головне управління розвідки підтвердило, що на відео  – ураження патрульного корабля "Сергій Кротов"

Один із двох кораблів, які Сили оборони атакували вранці 14 вересня, належав російській патрульній судні, яке було назване «Сергій Кротов».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео, на якому видно атаку морського дрона на цей корабель. Головне управління розвідки підтвердило, що на відео  – ураження патрульного корабля «Сергій Кротов».

Нагадаємо, у російському міністерстві оборони зранку 14 вересня заявили про нібито знищення 11 безпілотників над територією окупованого Криму.

Також окупанти звинуватили Збройні сили України у спробі атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Кротов».

Сьогодні, 14 вересня, українські захисники завдали удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, удару було завдано по двох патрульних кораблях РФ типу «Василь Биков». Вони отримали певні пошкодження.

Кораблі типу «Василь Биков» – серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу. Вони мають кероване ракетне озброєння ближньої та далекої морської зони. Перші російські кораблі із застосуванням модульної концепції озброєння.

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Теги: окупанти міністр корабель озброєння Михайло Федоров відео

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