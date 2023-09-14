Атака дронів по кораблю РФ у Чорному морі: міністр Федоров орилюднив відео

Головне управління розвідки підтвердило, що на відео – ураження патрульного корабля "Сергій Кротов"

Один із двох кораблів, які Сили оборони атакували вранці 14 вересня, належав російській патрульній судні, яке було назване «Сергій Кротов».

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео, на якому видно атаку морського дрона на цей корабель. Головне управління розвідки підтвердило, що на відео – ураження патрульного корабля «Сергій Кротов».

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Нагадаємо, у російському міністерстві оборони зранку 14 вересня заявили про нібито знищення 11 безпілотників над територією окупованого Криму.

Також окупанти звинуватили Збройні сили України у спробі атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Кротов».

Сьогодні, 14 вересня, українські захисники завдали удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, удару було завдано по двох патрульних кораблях РФ типу «Василь Биков». Вони отримали певні пошкодження.

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Кораблі типу «Василь Биков» – серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу. Вони мають кероване ракетне озброєння ближньої та далекої морської зони. Перші російські кораблі із застосуванням модульної концепції озброєння.