Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 14 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

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У Повітряних силах України раніше попередили про загрозу атаки ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Зазначимо, що тривоги у кількох областях України пов'язані з загрозою застосуванням ворожих безпілотників, а також балістики на Харківщині.

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Раніше повідомлялося, у ніч на 13 вересня російські терористи вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – розповів він.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

До слова, 12 вересня, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Запорізькому району.