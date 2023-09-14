Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі пролунала серія вибухів

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Дніпрі пролунала серія вибухів
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 14 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

У Повітряних силах України раніше попередили про загрозу атаки ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Зазначимо, що тривоги у кількох областях України пов'язані з загрозою застосуванням ворожих безпілотників, а також балістики на Харківщині. 

Раніше повідомлялося, у ніч на 13 вересня російські терористи вчергове атакували південь Одещини. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – розповів він.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

До слова, 12 вересня, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Запорізькому району

Теги: вибух окупанти Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Окупанти почали нарощувати свої наступальні зусилля. Де саме
12 вересня, 10:28
Окупаційна влада Криму поки не прокоментувала вибухи в Севастополі
У Севастополі пролунали гучні вибухи – соцмережі
18 серпня, 18:08
Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
Удар по Чернігову: окупанти цілились у виставку дронів, російські ЗМІ опублікували докази
19 серпня, 17:38
Окупанти готують курсантів-розвідників для організації диверсій
Готує диверсію? РФ відправила до кордону з Україною курсантів
21 серпня, 16:14
Рашисти атакували Одещину «Шахедами» вчетверте за п’ять днів
Атака «Шахедів» на Одещину: влада повідомила про наслідки
7 вересня, 07:24
Брянщину нібито знову атакували українські безпілотники
Окупанти заявили про атаку дронів на Брянщину
28 серпня, 04:58
Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото
Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото
23 серпня, 16:38
Частина повітряних цілей була збита силами ППО
«Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури на Житомирщині
30 серпня, 08:01
Сили оборони України мають намір утримувати позиції, стверджують аналітики
Українська піхота просувається крізь оборонну лінію окупантів – ISW
5 вересня, 04:35

Події в Україні

У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунала серія вибухів
Підвищення зарплат й оборонна промисловість: Зеленський окреслив пріоритети бюджету на наступний рік
Підвищення зарплат й оборонна промисловість: Зеленський окреслив пріоритети бюджету на наступний рік
У Верховній раді спрогнозували терміни повторного голосування щодо е-декларування
У Верховній раді спрогнозували терміни повторного голосування щодо е-декларування
Ситуація загострилася. Росіяни почали штурм під Авдіївкою та Мар'їнкою
Ситуація загострилася. Росіяни почали штурм під Авдіївкою та Мар'їнкою
ЗСУ витісняють противника з Донеччини
ЗСУ витісняють противника з Донеччини
Атака на Севастополь: розвідка оцінила масштаби уражень
Атака на Севастополь: розвідка оцінила масштаби уражень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
44K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
30K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
19K
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
18K
Повільний і наповнений алкоголем: що відомо про суперпотяг Кім Чен Ина
11K
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі

Новини

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15
У Києві пройде панахида за загиблими журналістами
Вчора, 13:29
Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Вчора, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Вчора, 07:20

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту