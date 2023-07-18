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На Київщині лунатимуть вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині лунатимуть вибухи
Київська ОВА закликає мешканців столиці зберігати спокій
фото з відкритих джерел

Надзвичайники знищуватимуть вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі

На Київщині підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Жителі регіону та околиць столиці можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«У Вишгородському районі може бути гучно. Сьогодні, 18 липня, у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Жителів закликають зберігати спокій та довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, що 17 липня в центрі Києва сталася стрілянина. Чоловік влаштував стрілянину на Печерську. Правоохоронці провели спецоперацію з його затримання. Як стало відомо, стрілком виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

До слова, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. 

Теги: Київщина вибух

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