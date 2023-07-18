На Київщині лунатимуть вибухи

Надзвичайники знищуватимуть вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі

На Київщині підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Жителі регіону та околиць столиці можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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«У Вишгородському районі може бути гучно. Сьогодні, 18 липня, у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Жителів закликають зберігати спокій та довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

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Нагадаємо, що 17 липня в центрі Києва сталася стрілянина. Чоловік влаштував стрілянину на Печерську. Правоохоронці провели спецоперацію з його затримання. Як стало відомо, стрілком виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

До слова, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.