Харків’янка збудувала будинок зі сміття

Фундамент дому Лана Тесленко та її чоловік заклали з використаних шин, стіни зводили з соломи

У березні 2022 року через повномасштабне вторгнення Лана Тесленко з родиною переїхала з Харкова на Хмельниччину. В Олешині разом із чоловіком збудували екобудинок без кутів зі сміття. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Коли ми сюди приїхали, в нас не було свого дому. Думали, що потрібно щось будувати. Із самого початку знала, що це буде щось більше, ніж просто будинок. Ми маємо навички перетворювати, переробляти. У Харкові, я була декоратором, прикрашала різноманітні події. В мене була декор-студія. Звісно, предмети, стільчик, стіл, фон створювати – це все ми вміли робити. Чоловік – архітектор», – розповіла Лана Тесленко.

Такий вигляд будинок зі сміття має всередині фото: suspilne.media

За її словами, фундамент заклали з використаних шин, стіни зводили з соломи.

«Навіть глина, якою ми обмащували хату, вона дісталася нам абсолютно безкоштовно, тому що ми знайшли людей, які займаються викопуванням криниць, і глина, яку вони викопали, їм була непотрібна, вони її теж планували вивозити на смітник. Ми її забрали і обмастили хату», – каже декораторка.

Лана Тесленко з чоловіком самі зробили меблі для будинку фото: suspilne.media

Частину меблів і деталей знайшла на місцевій сортувальні, розповіла Лана Тесленко.

«Був абсолютно звичайний радянський стілець, захотілося зробити з нього арт. Я сюди додала сіна, лаванди, сухоцвітів. Покрила спеціальною плівкою. Вона досить тверда і зносостійка. Так як з того боку є пружини, він провітрюється. Під цією плівкою в нас нічого не запріває», – демонструє свій виріб жінка.

Лана планує відкрити музей покинутих речей фото: suspilne.media

Лана зазначила, у будинку є комунікації, опалюють буржуйкою: «Багато чого ще хочеться допрацювати, якісь деталі. Але вже можна сказати, що ми його завершили. Головне, що ми хотіли сюди закласти, ми заклали».

Лана Тесленко розповіла, екобудинок хоче відкрити для відвідувачів, зробивши тут музей покинутих речей.

«Сортуйте, і робіть зі сміття шедеври»

«Сміття існує лише в голові. Все навколо, що ми маємо, потрібно цінувати і вбачати в ньому ресурс», – пояснила жінка.

Нагадаємо, уклумбах у середмісті Дніпра замість квітів ростуть томати. На рослинах вже навіть з’явилися плоди. Помідори на Європейській площі висадив місцевий житель Анатолій. Чоловік за фахом агроном, зараз веде TikTok, в якому розповідає про користь рослин. Дніпрянин пояснив, понад десять років працював озеленювачем. Додав: на Європейській площі буває щодня, і постійно бачить засмічені клумби. Засіяв їх томатами, аби люди не кидали сміття.

Також у Полтаві 71-річна жінка назбирала купу сміття заввишки з власний будинок.