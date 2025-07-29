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Місто на Хмельниччині пережило 8-годинну зливу (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Місто на Хмельниччині пережило 8-годинну зливу (фото, відео)
Нетішин після сильної зливи
фото з місцевих Telegram-каналів

У Нетішині через дуже сильну зливу затопило практично усі вулиці, також частково зникала електроенергія

Внаслідок дощів, які пролились на захід України, під водою опинились деякі вулиці Хмельницького, а місто Нетішин було у воді майже повністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що злива не вщухала у місті майже вісім годин. В обласному центрі затопило не лише вулиці та під’їзди, а й інфраструктурні об’єкти, зокрема повністю під воду заховались колії.

Через зливу частково була підтоплена вулиця Зарічанська, Чорновола у мікрорайоні Ракове, де, за словами хмельничан, давно підтоплень не було. У цьому ж мікрорайоні, на вулиці Пілотській підтопило під’їзд. Затопило і частину вулиці Соборної.

А у Нетішині через дуже сильну зливу затопило практично усі вулиці, також частково зникала електроенергія. На деяких ділянках води було по пояс. Деякі автомобілі просто зупинялись посеред дороги й не могли продовжувати рух.

Місто на Хмельниччині пережило 8-годинну зливу (фото, відео) фото 1
Місто на Хмельниччині пережило 8-годинну зливу (фото, відео) фото 2

Місцеві жителі розповідають, що дощ лив як із відра протягом трьох годин. Електроенергія зникла після одного з ударів блискавки й дуже гучного грому. Рух окремими дорогами був практично неможливий, а пішоходам доводилось іти вбрід.  

Нетішин – місто-супутник Хмельницької атомної електростанції та одне з наймолодших міст області. Розташоване над річкою Горинь, на межі Хмельницької та Рівненської областей. Населення – 36 тис. мешканців.

Нагадаємо, 28 липня через негоду на Київщині без світла залишились майже 30 тисяч споживачів.

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Теги: Хмельниччина негода гроза

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