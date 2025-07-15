Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала годину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала годину
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:03 оголосили повітряну тривогу. У столиці існувала загроза БпЛА. О 23:54 оголошено відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Нагадаємо, газета Financial Times писала, що президент США під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві. Телефонна розмова, за даними видання, відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

Згодом у Білому домі звинуватили газету Financial Times у тому, що там перекрутили слова Трампа про можливість України вдарити по Москві та Санкт-Петербургу.

Речниця Керолайн Левітт заявила, що FT «сумно відома тим, що заради привернення уваги вириває слова з контексту». «Президент Трамп просто поставив запитання, а не заохочував подальші вбивства. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні», – сказала вона.

Теги: тривога Київ укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині та низці областей лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників
На Київщині та низці областей лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників
11 липня, 08:02
Внаслідок удару ніхто з працівників нунціатури не постраждав
Окупанти пошкодили посольство Ватикану в Києві
10 липня, 20:58
Комунальне підприємство та підрядна організація уклали договір на постачання ґрунтосуміші
Столичне комунальне підприємство втрапило у скандал через ґрунтосуміш
7 липня, 13:24
До ліквідації наслідків на місцях подій залучено понад 600 рятувальників та близько 170 одиниць техніки
Рятувальники показали, як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
4 липня, 13:14
Проректор університету повідомив, що в будівлі університету повибивало вікна
У Києві ракета пошкодила спорткомплекс, навчальні корпуси та гуртожитки КПІ
23 червня, 11:11
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
21 червня, 23:38
Внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали 114 людей
У Києві 18 червня оголошено днем жалоби
17 червня, 11:42
У столиці тривають пошуково-рятувальні роботи
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
17 червня, 09:39
Днор російських окупантів влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі
Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео
17 червня, 09:10

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
ДТП на Кільцевій: вантажівка на перехресті в'їхала у легковик Hyundai (відео)
ДТП на Кільцевій: вантажівка на перехресті в'їхала у легковик Hyundai (відео)
Сезон кавунів у Києві: скільки коштують перші ягоди та де купити
Сезон кавунів у Києві: скільки коштують перші ягоди та де купити
Посадовець «Київавтодору» та інженер приватної лабораторії отримали підозру через неякісний ремонт доріг
Посадовець «Київавтодору» та інженер приватної лабораторії отримали підозру через неякісний ремонт доріг
Двоє арештантів київського СІЗО підозрюються в організації диверсій на замовлення спецслужб РФ
Двоє арештантів київського СІЗО підозрюються в організації диверсій на замовлення спецслужб РФ
На Київщині закрито проїзд аварійним мостом у Лебедівці
На Київщині закрито проїзд аварійним мостом у Лебедівці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
30K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
7751
З українських прилавків зникає популярна риба
6308
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
4976
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

Новини

Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua