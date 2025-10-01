Головна Країна Суспільство
Ведучий телемарафону мобілізувався у військо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ведучий телемарафону мобілізувався у військо
За словами Вадима Карп'яка, думка мобілізуватися не покидала його з початку повномасштабного вторгнення
скріншот з відео телемарафону

Журналіст Карп'як нестиме службу у восьмому корпусі десантно-штурмових військ

Український телеведучий та журналіст Вадим Карп'як вирішив змінити свою сферу діяльності. Він оголосив про рішення мобілізуватися до лав ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ведучого в ефірі телемарафону.

Журналіст зізнався, що дійсно протягом трьох років вагався щодо мобілізації, однак зараз все ж зміг ухвалити рішення. За його словами, думка вступити до лав ЗСУ не покидала його з початку повномасштабного вторгнення.

«Ще з 2022 року, коли був у цій студії, я мав таку мрію, щоб коли настала перемога, на мій ефір випав момент оголошення перемоги. Але чим далі, тим більше було внутрішнє розуміння, що перемогу не можна просто сидіти і чекати. Її треба наближати в лавах Сил оборони», – заявив він.

Карп'як повідомив, що вже вибрав підрозділ, де буде нести службу. Він планує мобілізуватись до восьмого корпусу десантно-штурмових військ.

«Сьогодні був мій останній день, як ведучого розмовних студій «Єдиних новин». Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність. Ми з коханою погодилися, що її відповідальність зараз, це опікуватися дітьми, а моя – бути в силах оборони. Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо як сказав мені один розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш», – додав він.

До слова, заступник керівника Офісу президента України, колишній командир 93-ї бригади Павло Паліса, заявив, що мобілізація не припиниться, навіть якщо завтра буде укладене припинення вогню.

Теги: національний телемарафон мобілізація журналіст

