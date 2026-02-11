Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
колаж: glavcom.ua

За попередніми даними, влучань у житлові будинки чи об'єкти критичної інфраструктури безпосередньо від ракет не зафіксовано.

У середу, 11 лютого 2026 року, російські окупаційні війська здійснили спробу ракетного удару по Львову, застосувавши аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Завдяки роботі української протиповітряної оборони обидві цілі були знищені на підльоті до міста. Про успішне відбиття атаки о повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, назвавши роботу зенітників «титанічною», пише «Главком».

Повітряна тривога по всій території України була оголошена о 14:39 через зліт ворожих винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (РФ).

  • 14:40 – зафіксовано швидкісні цілі у напрямку Львова. Ракети заходили в повітряний простір області через Житомирщину та Рівненщину.
  • 14:45 – мешканці Львова та передмість чули серію гучних вибухів, що були результатом роботи систем ППО.
  • 15:27 – оголошено відбій повітряної загрози для Львівської області.

За попередніми даними, влучань у житлові будинки чи об'єкти критичної інфраструктури безпосередньо від ракет не зафіксовано.

Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Нагадаємо, на місці зруйнованої двоповерхової будівлі у селі Дуліби Стрийського району рятувальники знайшли мертвого чоловіка.

Внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу. Під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя.

 

Читайте також:

Теги: Львів ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще до оголошення офіційних результатів виборів Янукович дав інтерв'ю Першому каналу російського телебачення
7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла
7 лютого, 12:45
Україна вже має власний досвід створення національної платіжної системи
Платіжний суверенітет Європи: уроки для ЄС із досвіду України
Вчора, 12:37
Ключове завдання українських підрозділів – не допустити реалізації задумів ворога
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
18 сiчня, 16:00
Учасників саміту Давосу попередили про можливі нападки Трампа на лідерів
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі
20 сiчня, 15:19
«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були «позитивними» та «конструктивними»
Переговори України, Росії та США завершилися: перші підсумки
24 сiчня, 15:34
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42
У разі безвихідної ситуації Путін може застосувати хімічну зброю масового ураження
Що зробить Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут: версія The Times
25 сiчня, 15:28
Monokate під час нацвідбору
Monokate після перемоги Leléka на нацвідборі здивувала заявою
8 лютого, 16:33
Наслідки нічної атаки на Київщину, 7 лютого 2026 року
Шмигаль назвав цілі масованої нічної атаки на Україну
7 лютого, 08:59

Події в Україні

Асоціація прифронтових міст та громад співпрацюватиме з Асоціацією органів місцевого самоврядування Литви
Асоціація прифронтових міст та громад співпрацюватиме з Асоціацією органів місцевого самоврядування Литви
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Удар РФ по будинку в Богодухові: деталі загибелі трьох дітей та батька
Удар РФ по будинку в Богодухові: деталі загибелі трьох дітей та батька
Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією
Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua