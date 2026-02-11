Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом

За попередніми даними, влучань у житлові будинки чи об'єкти критичної інфраструктури безпосередньо від ракет не зафіксовано.

У середу, 11 лютого 2026 року, російські окупаційні війська здійснили спробу ракетного удару по Львову, застосувавши аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Завдяки роботі української протиповітряної оборони обидві цілі були знищені на підльоті до міста. Про успішне відбиття атаки о повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, назвавши роботу зенітників «титанічною», пише «Главком».

Повітряна тривога по всій території України була оголошена о 14:39 через зліт ворожих винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (РФ).

14:40 – зафіксовано швидкісні цілі у напрямку Львова. Ракети заходили в повітряний простір області через Житомирщину та Рівненщину.

14:45 – мешканці Львова та передмість чули серію гучних вибухів, що були результатом роботи систем ППО.

15:27 – оголошено відбій повітряної загрози для Львівської області.

За попередніми даними, влучань у житлові будинки чи об'єкти критичної інфраструктури безпосередньо від ракет не зафіксовано.

Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Нагадаємо, на місці зруйнованої двоповерхової будівлі у селі Дуліби Стрийського району рятувальники знайшли мертвого чоловіка.

Внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу. Під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя.