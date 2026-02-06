Головна Гроші Бізнес
Дикий капіталізм. «Слуга народу» вимагає навести порядок на ринку оренди житла

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дикий капіталізм. «Слуга народу» вимагає навести порядок на ринку оренди житла
Обов’язкова реєстрація договору про оренду потрібна для захисту його учасників
колаж: glavcom.ua

Депутатка Олена Шуляк пропонує знизити податок на оренду житла 

Влада хоче запровадити нові реформи для ринку оренду житла. Йдеться про податки та обов’язкову реєстрацію договору. Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, нардепка від «Слуги народу» Олена Шуляк, пише «Главком».

Олена Шуляк вважає, що нові кроки для устрою ринку житла в Україні необхідні для того, щоб позбутися капіталізму, який наразі фіксується у цій сфері. 

«Ринок оренди в Україні зараз перебуває в стадії дикого капіталізму. Ніхто ні за що не відповідає, ніхто не захищений, і все це помножено на тотальну тінь і тотальну несплату податків. Але штрафи без реформи – це як лікувати відкритий перелом прикладанням листочка подорожника. Ефект буде однаковий. Нульовий», – пояснює нардепка. Тому Олена Шуляк пропонує певні кроки на законодавчому рівні, щоб цього позбутися. 

Податки за оренду

Олена Шуляк пояснила, що наразі 23% податків за оренду є великою цінною, тому їх сплачують не всі. Щоб виправити це, депутатка пропонує знизити ставку до 5-7%. «Коли податок адекватний, простіше заплатити й мати офіційний білий дохід», – пояснила посадовиця.

Обов’язкова реєстрація договору про оренду 

Запровадження цієї реформи можливе лише після введення зниженого податку. Олена Шуляк зауважила, що це потрібно не для контролю, а для захисту. «Орендар має бути впевнений, що його не виселять за один день, бо «приїхав племінник з Житомира», а власник, що він зможе захистити свої права в суді у випадку проблем», – написала Шуляк.

«Слуга народу» також прокоментувала свою недавню заяву про те, що за відсутність договору про оренду житла будуть призначати штрафи. Олена Шуляк зазначила, що штрафи передбачені лише для тих, хто принципово не відповідає закону.

Нагадаємо, як Олена Шуляк розповіла «Главкому» про те, що в Україні змінюють правила використання службового житла – його більше не можна отримувати у власність через приватизацію, оскільки інакше держава і громади втратять можливість надавати його у якості службового тим, хто цього потребує, зокрема, по роботі. Проживати у службовому житлі можна буде лише тимчасово і за призначенням, а також за пільгову орендну плату.

Також повідомлялося, як у перші дні грудня соцмережі вибухнули обговореннями новини про те, що з 1 січня 2026 року українці нібито не зможуть продати чи купити нерухомість без виконання нових «наджорстких» правил. Паніку спричинило пояснення депутата Ігоря Фріса, який стверджував, що тепер при купівлі нерухомості потрібно буде підтверджувати легальність коштів.  Депутат Ігор Фріс в коментарі «Главкому» прокоментував нові зміни .

