Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Кіровоградщині рашисти вразили об'єкти інфраструктури

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Кіровоградщині рашисти вразили об'єкти інфраструктури
Ворог масовано обстрілює енергомережу України
фото з відкритих джерел

Чимало міст України вже частково знеструмлені

Рашисти влучили в об‘єкти критичної інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

«Ворожі ракетні удари не минули і нас. два прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі», – йдеться в повідомленні.  

Жертв немає. 

На Кіровоградщині рашисти вразили об'єкти інфраструктури фото 1

Нагадаємо, частина міста Одеса наразі знеструмлена. Також без світла лишилися Ковель, Львів та Житомир. 

Проблеми із електропостачанням також є на Сумщині.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

Теги: обстріл Кіровоградщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над столицею збито чотири ракети
Атака на Київ: Кличко повідомив деталі обстрілу
Сьогодні, 15:40
Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео
Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео
Сьогодні, 15:57
По всіх областях пролунали сирени 
Тривога в Україні: у Сумах чутні вибухи, ракети летять в напрямку столиці 
Сьогодні, 15:08

Події в Україні

Майже вся Тернопільщина знеструмлена
Майже вся Тернопільщина знеструмлена
80% Львова без світла: Садовий розповів про ситуацію після обстрілів
80% Львова без світла: Садовий розповів про ситуацію після обстрілів
Зеленський звернувся до українців із терміновим проханням 
Зеленський звернувся до українців із терміновим проханням 
Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів
Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів
Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 
Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 
На Волині ворог влучив у об‘єкт енергетичної інфраструктури
На Волині ворог влучив у об‘єкт енергетичної інфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
100K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
71K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
47K
У Києві пролунали вибухи (відео)
42K
Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур
38K
На саміті G20 Зеленський оголосив умови для припинення війни

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту