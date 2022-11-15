На Кіровоградщині рашисти вразили об'єкти інфраструктури

Чимало міст України вже частково знеструмлені

Рашисти влучили в об‘єкти критичної інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

«Ворожі ракетні удари не минули і нас. два прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі», – йдеться в повідомленні.

Жертв немає.

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Нагадаємо, частина міста Одеса наразі знеструмлена. Також без світла лишилися Ковель, Львів та Житомир.

Проблеми із електропостачанням також є на Сумщині.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.