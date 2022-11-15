На Кіровоградщині рашисти вразили об'єкти інфраструктури
Чимало міст України вже частково знеструмлені
Рашисти влучили в об‘єкти критичної інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
«Ворожі ракетні удари не минули і нас. два прильоти. Вражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі», – йдеться в повідомленні.
Жертв немає.
Нагадаємо, частина міста Одеса наразі знеструмлена. Також без світла лишилися Ковель, Львів та Житомир.
Проблеми із електропостачанням також є на Сумщині.
Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.
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