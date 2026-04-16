РФ знищила центр православної культури «Лествиця» Московського патріархату у Дніпрі

Наталія Порощук
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Унаслідок комбінованої атаки на Дніпро в ніч на 16 квітня було пошкоджено центр православної культури «Лествиця», що належить Московському патріархату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

«В повністю знищеному будинку на Шевченко, 23, на першому поверсі знаходився «Центр православної культури «Лествиця», чкий належить…Московському патріархату. Там же бібліотека та домашній хоам Іоанна Ліствичника», – йдеться у повідомленні.

За даними YouControl, благодійна організація «Центр православної культури «Лествиця» створена 1999 року. У складі засновників – дніпряни Олена Собко і Михайло Некрич.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Як повідомлялося, з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

