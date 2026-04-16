В Одесі 16 квітня оголошено день жалоби

На будівлях приспущено державний прапор України

Сьогодні, 16 квітня, в Одесі оголошено день жалоби через масовану ворожу атаку, яка призвела до загибелі людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на владу міста.

Наразі відомо про вісім загиблих. На будівлях приспущено державний прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

«Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Як повідомлялося, з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.