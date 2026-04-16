Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі 16 квітня оголошено день жалоби

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уночі ворог масовано атакував Одесу
фото: Олег Кіпер/Telegram

На будівлях приспущено державний прапор України

Сьогодні, 16 квітня, в Одесі оголошено день жалоби через масовану ворожу атаку, яка призвела до загибелі людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на владу міста.

Наразі відомо про вісім загиблих. На будівлях приспущено державний прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

«Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Як повідомлялося, з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

Теги: Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua