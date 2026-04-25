Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
фото: Reuters

Тим часом Білий дім повідомив, що Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном

Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам. Про це пише «Главком».

За його словами, перебування міністра закордонних справ Аббаса Арагчі в Ісламабаді присвячене виключно консультаціям із пакистанським керівництвом, яке виступає посередником у врегулюванні конфлікту.

Ця заява суперечить нещодавнім анонсам Білого дому, згідно з якими Джаред Кушнер та Стів Віткофф мали вирушити до Пакистану саме для проведення прямих переговорів з іранською стороною. Така розбіжність у позиціях Вашингтона та Тегерана створює додаткову невизначеність щодо реального статусу мирного процесу. Поки США готуються до дипломатичного діалогу, Іран наполягає на непрямому форматі спілкування через пакистанську сторону, називаючи війну «агресією, нав'язаною Сполученими Штатами».

Як відомо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Паралельно із дипломатичними зусиллями триває напруження навколо можливого відновлення бойових дій. Президент США Дональд Трамп продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, однак Тегеран не визнав це рішення.

Трамп також попередив про наслідки провалу переговорів. «Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть «вибухати численні бомби», – заявив він, натякнувши на масштабну військову ескалацію.

У свою чергу, іранська сторона заявляє про готовність до відповіді у разі загострення ситуації, підкреслюючи, що подальші кроки залежатимуть від перебігу переговорного процесу.

