Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На кордоні зі Словаччиною відкрито новий пішохідний перехід

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На кордоні зі Словаччиною відкрито новий пішохідний перехід
На початку січня 2026 року пішохідний перехід був відкритий для громадян
фото: mindev.gov.ua

Розширення прикордонної інфраструктури у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» цьогоріч продовжиться

У четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«Митний контроль пішоходів почав проводитися ще 3 січня. Станом на сьогодні 4 тис. громадян вже оформлено та пропущено в обидва напрямки. Найбільший потік фіксується в Україну – понад 2600 осіб, з України – близько 1500 осіб. Загалом орієнтовна пропускна здатність розрахована до 1200 пішоходів на добу», – йдеться у повідомленні.

Митниця наголошує, що розширення прикордонної інфраструктури у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» цьогоріч продовжиться. Планується завершити реконструкцію пасажирського напрямку, що дасть змогу збільшити пропускну здатність КПП, як автомобілів, так і громадян.

До слова, Україна та Словаччина домовились про розвиток залізничного сполучення, що включає запуск нового нічного поїзда до Праги та дві пари денних рейсів між Кошице та Ужгородом. Такі нововведення стали результатом двосторонньої зустрічі в рамках Діалогу високого рівня між Україною та ЄС, що обговорювалася із делегацією Словаччини.

Теги: Словаччина пункт пропуску кордон Державна митна служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава словацького уряду: «Я буду першим, хто виступить проти вступу України до ЄС»
Фіцо про вступ України в ЄС: Ми не можемо цього дозволити
15 грудня, 2025, 08:37
Завершення технічних робіт відбудеться після обіду 18 грудня
Прикордонники попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею: причина
18 грудня, 2025, 12:10
На кордоні з Білоруссю запрацює система, що відстежує та контролює повітряний простір
На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам
23 грудня, 2025, 11:43
США замінять керівників 29 дипмісій у січні 2026 року
Адміністрація Трампа відкликає 29 послів: кого торнеться оновлення дипкорпусу США
22 грудня, 2025, 10:23
Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині»
Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу
22 грудня, 2025, 11:21
Дніпрянин планував незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав у горах
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
6 сiчня, 19:10
Вінниччина посилює оборони кордону на територіях, що межують з Придністров’ям
Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям
Сьогодні, 15:45
У молодості Микола Фесюра виїхав з Марсу, а повернувся назад два роки тому
Один із останніх жителів Марсу на Чернігівщині розповів, як проводить новорічні свята
4 сiчня, 17:15
Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
11 сiчня, 15:21

Події в Україні

На кордоні зі Словаччиною відкрито новий пішохідний перехід
На кордоні зі Словаччиною відкрито новий пішохідний перехід
Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям
Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua