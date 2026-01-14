На кордоні зі Словаччиною відкрито новий пішохідний перехід

На початку січня 2026 року пішохідний перехід був відкритий для громадян

Розширення прикордонної інфраструктури у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» цьогоріч продовжиться

У четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«Митний контроль пішоходів почав проводитися ще 3 січня. Станом на сьогодні 4 тис. громадян вже оформлено та пропущено в обидва напрямки. Найбільший потік фіксується в Україну – понад 2600 осіб, з України – близько 1500 осіб. Загалом орієнтовна пропускна здатність розрахована до 1200 пішоходів на добу», – йдеться у повідомленні.

Митниця наголошує, що розширення прикордонної інфраструктури у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» цьогоріч продовжиться. Планується завершити реконструкцію пасажирського напрямку, що дасть змогу збільшити пропускну здатність КПП, як автомобілів, так і громадян.

До слова, Україна та Словаччина домовились про розвиток залізничного сполучення, що включає запуск нового нічного поїзда до Праги та дві пари денних рейсів між Кошице та Ужгородом. Такі нововведення стали результатом двосторонньої зустрічі в рамках Діалогу високого рівня між Україною та ЄС, що обговорювалася із делегацією Словаччини.