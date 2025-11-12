Залізничне сполучення з ЄС: Київ та Братислава узгодили нові маршрути

Триває робота над запуском нових міжнародних маршрутів між Україною та Словаччиною

Україна та Словаччина домовились про розвиток залізничного сполучення, що включає запуск нового нічного поїзда до Праги та дві пари денних рейсів між Кошице та Ужгородом. Такі нововведення стали результатом двосторонньої зустрічі в рамках Діалогу високого рівня між Україною та ЄС, що обговорювалася із делегацією Словаччини. Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Балеста, пише «Главком».

Як зазначив Олексій Балеста обговорювалося не лише розширення залізничних маршрутів, а й удосконалення прикордонних процедур для пасажирів та вантажовідправників. Це дозволить створити більш швидке, комфортне та зручне сполучення між Україною та ЄС.

«Ми запропонували словацькій стороні провести спільний аналіз ефективності роботи контрольних служб та розглянути можливість збільшення кількості персоналу», – зазначив Балеста.

Окремо обговорювалась можливість передачі Україні частини виведених з експлуатації словацьких електровозів. Це дозволить Україні забезпечити власну локомотивну тягу на новозбудованій колії європейського стандарту Чоп-Ужгород (1435 мм), і ці локомотиви використовуватимуться виключно на території України.

«Розвиток сполучення між Україною та Словаччиною – це про міцніше європейське партнерство, нові можливості для людей і бізнесу, а також про наше спільне майбутнє в об’єднаній Європі», – підсумував Балеста.

Нагадаємо, у вересні цього року, на Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.

Завдяки колії, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що став з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Новою колією потяги поїхали до Європи 12 вересня.

До слова, розпочалось будівництво другої в Україні євроколії. Вона буде побудована від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова. =

Протяжність нової залізничної колії становитиме близько 80 км. Це дозволить значно покращити пряме і сумісне сполучення між Україною та європейською мережею TEN-T. Завершити будівництво планується до кінця 2027 року.