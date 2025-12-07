Головна Країна Суспільство
У Маріуполі біля драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Маріуполі біля драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік
У Маріуполі біля Драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік
фото: Петро Андрющенко

Маріуполь готується до Нового року

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти встановили LED панель біля Драматичного театру для прямої трансляції привітання російського диктатора Володимира Путіна на Новий рік. Це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко через свій канал у Telegram, пише «Главком».

Андрющенко показав кадри, на яких видно комунальну службу, що розміщують біля будівлі величезний екран.

У Маріуполі біля драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік фото 1
Окупанти встановили LED панель біля Драматичного театру для прямої трансляції привітання російського диктатора Володимира Путіна

Нагадаємо, у російських пропагандистських місцевих Telegram-каналах Маріуполя з’явилася інформація про те, що росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна. 

У коментарях про роботи у театрі мешканці Маріуполя обурилися. Вони також скаржаться на те, що більшість окупованого міста зруйнована та її ніхто не відновлює. Також місцеві мешканці пишуть, що деяким родинам окупаційна влада обіцяє житло вже чотири роки, але його ніхто не отримав.

Нещодавно російські окупанти заявили про завершення так званих відновлювальних робіт у драмтеатрі Маріуполя та мають намір відкрити його вже у грудні. У Маріупольській міській раді наголосили, що місце, яке стало символом одного з найжахливіших воєнних злочинів російських військових, тепер перетворюють на сцену для російських вистав і концертів.
 
 Варто зазначити, що 16 березня 2022 року російські війська скинули дві потужні авіабомби на будівлю драмтеатру, де від обстрілів переховувалися сотні мирних жителів, зокрема жінки та діти. Перед театром було написано слово «ДЕТИ» – як прохання не стріляти.

Після окупації міста російські військові відгородили територію навколо театру парканом. За словами представників міськради, це було зроблено, щоб приховати розбір завалів із тілами загиблих і запобігти документуванню доказів злочину.

Теги: Маріуполь окупанти путін

