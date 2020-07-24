На Луганщиці горить трав’яний настил



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До гасіння залучили 16 осіб і шість одиниць техніки

Пожежа сталася поблизу населеного пункту Трьохізбенка

На Луганщиці у Новоайдарівському районі знову почалася пожежа. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що цього разу горить трав'яний настил.

«Пожежа сталася поблизу населеного пункту Трьохізбенка. До гасіння залучили 16 осіб і шість одиниць техніки, з них від ДСНС вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки. Додатково до місця пожежі від Держслужби слідують дев'ять одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вчора, 23 липня, на Луганщині загасили пожежу, що виникла через обстріл бойовиків.

Напередодні рятувальники заявляли, що немає загрози населеним пунктам у Луганській області, поблизу яких спалахнула лісова пожежа.

Нагадаємо, у Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс.

До слова, 7 липня в Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових. Тоді у вогні загинули п'ять осіб. Також у результаті пожеж були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смоляниво, постраждали 71 людина.