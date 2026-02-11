Головна Країна Політика
Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років
Рада ухвалила закон №13574 про річну відстрочку для військових «контракту 18-24» роки
фото: Ярослав Железняк/Telegram

«За» документ проголосували 243 депутати: військові після року служби отримають 12 місяців без мобілізації

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №13574, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років, що добровільно відслужили за програмою «Контракт 18-24». Закон має доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

«За» ухвалення документа проголосували 243 народні депутати, «проти» не виступив жоден, 13 «утрималися», ще 47 парламентарів не голосували. Раніше такі громадяни після завершення служби можуть бути мобілізовані, оскільки переходили із категорії призовників у статус військовозобов’язаних.

Законопроєкт встановлює, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану добровільно відслужили рік за контрактом і були звільнені на законних підставах, не підлягатимуть автоматичному призову протягом 12 місяців після завершення служби. Водночас вони можуть бути залучені до війська лише за власною згодою.

Як зазначається, якщо військовий звільнився у зв’язку із закінченням строку контракту або за сімейними обставинами, його не зможуть повторно мобілізувати протягом року. Закон фактично вводить так званий «пільговий період» для молодих контрактників після завершення служби.

Під час обговорення в парламенті лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала відправити документ на повторне читання та внести правки, щоб молодь 18-24 років не могли мобілізувати до досягнення 25-річного віку. Натомість член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський наголосив, що чинний закон про військовий обов’язок передбачає переведення таких військових зі статусу призовників у статус військовозобов’язаних.

«Тому ми нічого не змінювали: ми лише даємо право і виконуємо обіцянку, яку було надано молодим людям 18-24, отримати річний відпочинок», – заявив Веніславський.

Він також зазначив, що без ухвалення цього законопроєкту військові після завершення контракту могли бути одразу мобілізовані. За його словами, окремо можна підготувати законодавчі зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», які передбачатимуть обмеження мобілізації до 25 років. Документ набирає чинності з дня, наступного за його офіційним опублікуванням.

11 лютого 2025 року Міноборони України запустило проєкт «Контракт 18-24» – добровільну програму для молоді віком 18-24 роки, яка готова вступити до Сил оборони на рік.

Учасникам обіцяють одноразову виплату 1 млн грн: 200 тисяч видають одразу, ще 800 тисяч – двома частинами під час служби. Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч грн і додаткові виплати за бойові завдання. Загалом за рік служби можна отримати близько 2 млн грн.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров наголошував на необхідності законодавчо закріпити обов’язкове право на відстрочку для військовослужбовців, які підписали «Контракт 18–24». За його словами, Міністерство оборони спільно з комітетом Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки доопрацювали відповідний законопроєкт, щоб гарантувати молодим військовим рік без мобілізації після завершення служби.

Міністр також підкреслював, що такі рішення мають посилити довіру до системи комплектування війська, стимулювати добровільну службу та сприяти формуванню професійної армії, де служба є свідомим вибором, а держава забезпечує чіткі правила та соціальні гарантії для військових.

