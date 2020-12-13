На Львівщині чоловік влаштував підпал дільничного пункту поліції

Дільничний пункт був зачинений на момент пожежі

Займання сталось внаслідок того, що зловмисник розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку

У Львівській області у місті Новояворівськ чоловік підпалив дільничний пункт поліції. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна».

Про це інформує пресслужба поліції.

Повідомлення про займання надійшло на оперативну лінію 102 ввечері 12 грудня.

Працівники ДСНС погасили вогонь, внаслідок загоряння частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі. Постраждалих немає, дільничний пункт був зачинений на момент пожежі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, займання сталось внаслідок того, що зловмисник розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом пів години встановили, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий мешканець та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Зазначимо, цього тижня в окупованому Криму водій-самогубець заблокувався всередині авто з дружиною і скоїв підпал.