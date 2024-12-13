Примушував підлеглих працювати на свою родину. На Донеччині викрито військового чиновника

Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі

Працівники ДБР викрили заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що, починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових.

У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки.

Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму «роботодавцю», окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася.

Працівники ДБР під час обшуків вилучили кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця фото: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР провели низку обшуків, в тому числі за місцем мешкання заступника начальника підрозділу, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця.

Попередньо встановлена сума збитків державі складає понад 3 млн грн фото: Державне бюро розслідувань

Попередньо встановлена сума збитків державі складає понад 3 млн грн.

Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині командир військової частини отримав підозру. Він змушував підлеглих будувати йому будинки замість несення служби. Правоохоронці зазначають, що за час фактичної відсутності на військовій службі залученим до будівельних робіт п’ятьом військовослужбовцям виплачено понад 2,5 млн грн. Командира військової частини затримано.