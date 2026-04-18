Зіткнення «Інтерсіті» та тепловоза: «Укрзалізниця» назвала причину

576 пасажирів, які були на борту «Інтерсіті», пересадили на резервний швидкісний поїзд

В «Укрзалізниці» вважають, що бічне зіткнення тепловоза власності приватного кар’єру сталося з вини машиніста, який виїхав на сигнал заборони перед пасажирським поїздом «Інтерсіті+». Як інформує «Главком», про це з місця події повідомив директор філії «Пасажирська компанія» «Укрзалізниці» Олег Головащенко.

За словами Головащенка, розслідування досі триває, а пошкоджений поїзд оглядають спеціалісти «Укрзалізниці» та компанії Hyundai Rotem. Він також наголосив, що рейси з Києва до Перемишля скасовувати не планують.

Крім того, Головащенко додав, що 576 пасажирів, які були на борту, пересадили на резервний швидкісний поїзд.

«Рейс 715 до Перемишля буде максимально пришвидшено в дорозі й на кордоні, усіх пересадок намагатимемося максимально дотриматися. А по Хмельницькому наші друзі з World Central Kitchen уже підготували для пасажирів «Залізні перекуси», – зазначив він.

Директор філії також розповів, що внаслідок аварії було пошкоджено шість вагонів. По допомогу медиків звернулася одна дівчина, яка мала гостру реакцію на стрес. Водночас, за його словами, від шпиталізації вона відмовилася.

Нагадаємо, у суботу, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися «Інтерсіті+» та тепловоз. Інцидент стався на станції Браїлів.

