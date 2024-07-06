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Помер ексміністр АПК Супіханов

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Помер ексміністр АПК Супіханов
Борис Супіханов також вів активну наукову роботу
фото з відкритих джерел

28 липня ексміністру мало б виповнитися 70 років

За кілька тижнів до 70-річчя помер колишній міністр агропромислової політики України Борис Супіханов. Про це повідомили його родичі у соцмережах.

«До зустрічі у найкращому зі світів, любий мій тату! Для мене ти завжди живий. Люблю тебе... Завжди...», – написав старший син Геннадій Супіханов.

Помер ексурядовець у Східниці, де буде завтра й похований. 28 липня йому мало виповнитися 70 років. 

Борис Супіханов
Борис Супіханов
фото з відкритих джерел

Борис Супіханов був міністром агропромислової політики України з 23 квітня 1998 року по 15 липня 1999 року. З 2001 по 2004 рік обіймав посаду радника прем'єр-міністра України. Із 2008 по 2010 рік був заступником міністра аграрної політики України.

Супіханов вів активну наукову роботу, у 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ціновий механізм АПК України в умовах переходу до ринку», у 2010 р – докторську дисертацію на тему: «Розвиток ринків аграрної продукції». 

Борис Супіханов також був доктором економічних наук, членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук. 

Нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня (2004) та почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004). Мав звання заслужений працівник сільського господарства України (1997).

У Бориса Супіханова є два сини Геннадій та Дмитро.

Теги: міністр смерть

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Помер ексміністр АПК Супіханов
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