Мобілізація обмежено придатних до 25 років: ЗСУ ухвалили рішення

ЗСУ видали директиву, яка забороняє призов обмежено придатних осіб до 25 років

Директива має гриф «таємно»

Сухопутні війська ЗСУ видали директиву про заборону мобілізації обмежено придатних громадян віком від 18 до 25 років. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

За даними народного обранця, вихідні дані директиви – МД КСВ 116/2/1/21409 від 19 вересня 2024 (пункт 1.1).

Документ видало Командування Сухопутних військ ЗСУ, оскільки Територіальні центри комплектування (ТЦК) входять до складу Сухопутних військ.

«Сам текст публікувати не можна. Він під грифом», – уточнив Гончаренко.

Нагадаємо, днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що до кінця поточного тижня Міністерство оборони має видати наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років.

Як повідомлялося, Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військове командування зупинить мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, допоки Верховна Рада розглядає відповідний законопроєкт.