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У Києві невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони
Військовослужбовці Київського МТЦК та СП зупинили невідомих осіб, які намагалися незаконно потрапити на охоронюваний об’єкт
фото з відкритих джерел

Київський МТЦК та СП звернувся до суспільства із проханням не піддаватися на провокації

На збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі спробували проникнути на об'єкт Міноборони України. Військовим вдалось їх зупинити. Про це ТЦК повідомив у Facebook.

Зокрема, зранку 6 серпня на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі спробували незаконно проникнути на території об'єкта Міністерства оборони України, який перебуває під охороною.

Крім того, ті ж самі особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункта.

Військовослужбовці Київського МТЦК та СП, діючи в межах своїх обов’язків, зупинили невідомих осіб, які намагалися незаконно потрапити на охоронюваний військовий об’єкт. Використовуючи фізичний вплив у межах своїх повноважень, вони запобігли можливим серйозним наслідкам.

«За даним фактом призначено службове розслідування», – ідеться у повідомленні.

У Київській міському ТЦК та СП наголосили, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів ЗСУ може каратися відповідно до Кримінального кодексу України.

Також Київський МТЦК та СП звернувся до суспільства із проханням не піддаватися на провокації і не поширювати не перевірену інформацію, оскільки це може грати на користь противнику та ставати підґрунтям для ворожої пропаганди.

Раніше Одеський ТЦК звинуватив жінку у нападі на автівку. 

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прокуратури через повідомлення про те, що на Закарпатті військкоми нібито побили мобілізованого чоловіка до смерті.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через нібито порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). 

Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.

За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень, що в шість разів більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень було 198.

Теги: Київ Міноборони розслідування ТЦК Лубінець

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