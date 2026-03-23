«Укрзалізниця» повідомила про зміни у розкладі поїздів: перелік рейсів

Укрзалізниця змінила рух деяких приміських поїздів на Тернопільщині, Львівщині, Сумщині та Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Тернопільщина

З 25 по 30 березня поїзди №6251 Тернопіль – Козова та №6254 Козова – Тернопіль, що курсували по середах та п’ятницях, тимчасово не здійснюватимуть рейси. «Просимо скористатись альтернативними рейсами №6251 Тернопіль – Ходорів та №6254 Ходорів – Тернопіль, які курсують по вівторках та суботах», – наголосила компанія.

Львівщина

З 24 березня за новим графіком курсуватиме:

№6113 Львів-Приміський – Мостиська-2, відправлення о 18:23, прибуття о 21:01 (замість 17:46 та 19:48 відповідно).

З 26 березня:

№6109 Львів-Приміський – Мостиська-2, відправлення о 09:54, прибуття о 12:14 (замість 09:10 та 11:11 відповідно).

№6112 Мостиська-2 – Львів-Приміський, відправлення о 16:45, прибуття о 19:05 (замість 17:03 та 19:06 відповідно).

Сумщина

З 31 березня запроваджується новий графік руху для поїзда №6543 Кролевець – Конотоп-Пас., відправлення о 12:20, прибуття о 13:20 (замість 13:44 та 14:44 відповідно).

Полтавщина

На декілька хвилин раніше відправлятимуться:

1 квітня – №6545 Ромодан – Ромни, відправлення о 17:28 (замість 17:34).

2 квітня – №6541 Ромодан – Ромни, відправлення о 04:40 (замість 04:45).

1, 2, 3 квітня зміненим маршрутом тимчасово курсуватимуть:

№6683 Кременчук-Пас. – Ромодан (замість Кременчук-Пас. – Гадяч ім. Сергієнка М.І.).

№6684 Ромодан – Кременчук-Пас. (замість Гадяч ім. Сергієнка М.І. – Кременчук-Пас.).

2 квітня:

№6542 Ромни – Сенча (замість Ромни – Ромодан).

№6543 Сенча – Ромни (замість Ромодан – Ромни).

№6544 Ромни – Лохвиця (замість Ромни – Ромодан).

№6545 Лохвиця – Ромни (замість Ромодан – Ромни).

Нагадаємо, що відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе. Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи.

Як повідомлялося, у поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80.