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ЄС може оголосити викраденими майже 40 літаків російських авіакомпаній

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС може оголосити викраденими майже 40 літаків російських авіакомпаній
Росія може отримати удар по своїх літаках
фото:Freepik

Доступний для польотів за кордон парк іноземних літаків авіакомпаній країни-агресора може скоротитися на 37 літаків 

Російські авіакомпанії ризикують позбутися ще 37 літаків для здійснення польотів за кордон – після 20 грудня Високий суд Ірландії може визнати їх викраденими і зажадати заарештувати лайнери, розповіли росЗМІ джерела в авіагалузі та Мінтрансі РФ.

Йдеться про борти, які у різні роки придбала європейська донька Державної транспортної лізингової компанії GTLK Europe. Після введення проти неї санкцій навесні 2023 року організація потрапила під процедуру ліквідації, а всі повноваження щодо управління її майном перейшли до зовнішніх управлінців. Ліквідатори збираються розпродати майно компанії, щоб розрахуватися з кредиторами, зазначала Державна транспортна лізингова компанія у червні.

Для вилучення у Державної транспортної лізингової компанії 37 літаків зовнішні управлінці ініціювали судовий процес у ірландському суді. Вони наполягають на недійсності договорів іпотеки, на підставі яких повітряні судна були прийняті у власність лізингової компанії, а також на відсутності самого права власності організації на ці літаки, що випливає з ухвали суду.

Задоволення цих вимог призведе до неможливості нормальної експлуатації повітряних суден, оскільки вони затримуватимуться в аеропортах по всьому світу як викрадені.

У Мінтрансі з цього питання відбулася нарада за участю міністра транспорту Віталія Савельєва, але ні до чого конкретного чиновники на ній не дійшли, зазначило джерело. У відомстві вважають, що якщо суд задовольнить вимоги ліквідаторів, російські авіакомпанії не зможуть використовувати ці літаки за кордоном.

На сьогодні доступний для польотів за кордон парк іноземних повітряних суден російських авіакомпаній налічує 250 літаків, каже аналітик «Моїх інвестицій» Олена Сахнова. У разі ухвалення ірландським судом рішення на користь Державної транспортної лізингової компанії може скоротитися на 15%.

«Аерофлот» вже скасував зимову програму польотів у Дубай з Москви, Казані, Єкатеринбурга та Новосибірська через ризик арешту лайнерів, зазначило джерело в уряді. При цьому в Мінтрансі рекомендували авіакомпаніям для нівелювання всіх можливих ризиків припинити контракти з GTLK Europe та підписати довгострокові контракти вже з російською юрособою.

Теоретично спірні літаки російських авіакомпаній можуть літати за кордон за наявності гарантій від країн, що приймають, що вони не затримуватимуть суду, каже партнер фірми «Рустам Курмаєв і партнери» Дмитро Клєточкін. Це можуть бути "дружні" країни, уточнив виконавчий директор агентства «АвіаПорт» Олег Пантелєєв.

Нагадаємо, унаслідок введених Заходом санкцій країна-агресорка втратила 76 пасажирських літаків. Про це повідомив голова міністерства транспорту Росії Віталій Савельєв, передає російське пропагандистське видання «Коммерсантъ». Санкції проти авіагалузі РФ були введені після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Так, США і ЄС заборонили постачання до РФ літаків і комплектувальних, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. Кількість останніх, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту. 

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Теги: росія авіація санкції літак кордон майно влада росіяни

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