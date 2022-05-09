На марш у Мелітополі окупанти завезли масовку з Криму

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ

Людей на марш «Безсмертний полк» почали звозити до Мелітополя увечері 8 травня

Для проведення в окупованому Мелітополі акції «Безсмертний полк» Росія завезла масовку з Криму. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив мер міста Іван Федоров.

«Так, справді, певна частина учасників є жителями міста Мелітополь, але це точно не та кількість, яка сьогодні була показана в російських ЗМІ та телеграм-каналах. Учора ввечері почали привозити в автобусах людей з АР Крим для участі у цьому медійному заході», – розповів він.

9 травня російські телеграм-канали показали, що в Мелітополі нібито пройшла хода «Безсмертний полк».

Напередодні окупаційна влада попередила всіх мешканців Мелітополя про те, що 9 травня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.

Нагадаємо, від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. За словами Федорова, із окупованого міста вже виїхало понад 60% жителів.

Як повідомлялося, в Росії серед учасників пам’ятної ходи «Безсмертний полк» почали з’являтися портрети нинішніх військових РФ, які загинули на полях російсько-української війни.

На сьогоднішніх парадах у російських містах були використані зразки військової та автомобільної техніки ще середини ХХ століття.

А у деяких містах замість військових крокували повз глядачів лікарі, люди, перевдягнуті медсестрами часів Другої світової і піонерами, а також іноземні студенти місцевих військових вишів.