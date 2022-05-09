На ході з портретами ветеранів Другої світової з’явилися світлини нинішніх окупантів (фото)

Замість «дідів», які воювали у Другій світовій, росіяни почали приносити на меморіальну ходу портрети синів, що були знищені під час нинішньої війни

Батько загиблого в Україні рашиста пишається «подвигом сина»

Серед учасників пам’ятної ходи «Безсмертний полк» почали з’являтися портрети нинішніх військових РФ, які загинули на полях російсько-української війни. Про один із таких випадків написав Telegram-канал видання РІА «Новості».

Портрет загиблого рашистського окупанта Івана Романова приніс на ходу його батько. Чоловік вважає участь свого сина у загарбницькій війні проти України подвигом.

За словами батька, рашистський військовий загинув ще 7 березня, у його БТР влучила українська ракета, коли він нібито намагався відвести вогонь від інших окупантів.

Сам тато російського окупанта, який був ліквідований українськими захисниками, вдягнув на ходу військовий одяг часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що на сьогоднішніх парадах у російських містах були використані зразки військової та автомобільної техніки ще середини ХХ століття.

А у деяких містах замість військових крокували повз глядачів лікарі, люди, перевдягнуті медсестрами часів Другої світової і піонерами, а також іноземні студенти місцевих військових вишів.