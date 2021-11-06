Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного водія примусово візьмуть кров

Зразки крові беруть для порівняльного аналізу в низці експертиз

У 16-річного водія, підозрюваного у справі про смертельну ДТП у Харкові, примусово візьмуть кров на аналіз. Про це написав у Facebook адвокат Масі Найєм, компанія якого представляє інтереси дочки загиблого у ДТП.

Зразки крові беруть для порівняльного аналізу в низці експертиз.

«У Миколи Харьківського примусово відберуть кров для проведення еспертиз. Поліція зробила те, що потрібно було: звернулась до суду з відповідним клопотанням. Дякую! Сьогодні клопотання суд задовольнив та дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного», — розповів адвокат.

Також Найєм повідомив, що 2 листопада закінчилися терміни апеляційного оскарження запобіжного заходу підлітку, але скарга від сторони захисту не надходила.

Раніше адвокат потерпілих Ігор Черняк заявив, що підозрюваний у справі ДТП водій відмовляється добровільно здавати аналіз крові. За словами адвоката, аналіз сечі, який здав підліток, не показує наявності чи відсутності в організмі деяких речовин, на відміну від аналізу крові.

Як раніше повідомлялося, 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові.

Нагадаємо, сьогодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

28 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові знову сталась смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка.