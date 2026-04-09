Україна уразила нафтоперекачувальну станцію в Росії: деталі удару

У Краснодарському краї РФ спалахнула пожежа після удару ЗСУ

Після влучання спалахнула пожежа, також уражено склади і техніку окупантів

У ніч на 9 квітня Сили оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Кримська» у Краснодарському краї Росії,. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ.

«Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкту», – зазначили у Генштабі. Наразі уточнюється, яких саме збитків зазнав об’єкт.

Окрім цього, українські військові завдали ударів по низці цілей російської армії на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Зокрема, уражено склади матеріально-технічних засобів у районі Микільського, склад безпілотників поблизу Орлинського, а також зенітний ракетний комплекс «Тор М1» у районі Кальчинівки.

Також Сили оборони вразили дві цілі на тимчасово окупованій території Луганської області. Йдеться про склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі у відповідь на атаки РФ по українській енергетиці. Про це він зауважив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

До слова, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та в Гвардійському у Криму. Втрати ворога уточнюються.

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти.