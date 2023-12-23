ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW

Українські війська вели позиційні бої біля так званого водного об'єкта «Алебастрова» на схід від Кліщіївки

22 грудня українські війська вели позиційні бої на сході від Кліщіївки у Донецькій області, продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області та зберігають позиції на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

За інформацією ISW, 22 грудня українські та російські війська вели бої в околицях Сіньківки, північно-західно від Сватового у районі Стельмахівки та на північний захід від Кремінної, у районі Тернів.

ISW виявив, що російські війська нещодавно досягли успіхів південніше Спірного. Це підтверджує опубліковане відео з прив'язаною геолокацією,

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Нещодавно російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 18 грудня, показує, що російські війська просунулися на південний захід від Бахмута у дачних масивах та на північно-західній околиці Кліщіївки.

Українські війська вели позиційні бої біля так званого водного об'єкта «Алебастрова» на схід від Кліщіївки. Це підтвердило відео з геолокацією, опубліковане 20 грудня.

В інституті з'ясували, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід та північний захід від Авдіївки. Також зафіксовано просування російських військ на північний схід від Опитного (південніше на захід від Авдіївки) і на північний схід від Степового (на північний захід від Авдіївки).

Бойові дії продовжуються на захід від Донецька в районі Мар'їнки та Побєди та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

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За словами ISW, 22 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бої у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Генштаб України заявив, що українські війська відбили російські атаки в районі Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

22 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела повідомили про бойові дії поблизу Роботиного, Вербового та вздовж лінії Роботиного - Копані (на північний захід від Роботиного).

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області станом на 22 грудня, але ні російські, ні українські війська не досягли підтверджених територіальних завоювань у цьому районі.