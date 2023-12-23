Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська вели позиційні бої біля так званого водного об'єкта «Алебастрова» на схід від Кліщіївки

22 грудня українські війська вели позиційні бої на сході від Кліщіївки у Донецькій області, продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області та зберігають позиції на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

За інформацією ISW, 22 грудня українські та російські війська вели бої в околицях Сіньківки, північно-західно від Сватового у районі Стельмахівки та на північний захід від Кремінної, у районі Тернів.

ISW виявив, що російські війська нещодавно досягли успіхів південніше Спірного. Це підтверджує опубліковане відео з прив'язаною геолокацією,

Нещодавно російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 18 грудня, показує, що російські війська просунулися на південний захід від Бахмута у дачних масивах та на північно-західній околиці Кліщіївки.

Українські війська вели позиційні бої біля так званого водного об'єкта «Алебастрова» на схід від Кліщіївки. Це підтвердило відео з геолокацією, опубліковане 20 грудня.

В інституті з'ясували, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід та північний захід від Авдіївки. Також зафіксовано просування російських військ на північний схід від Опитного (південніше на захід від Авдіївки) і на північний схід від Степового (на північний захід від Авдіївки).

Бойові дії продовжуються на захід від Донецька в районі Мар'їнки та Побєди та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

За словами ISW, 22 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бої у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Генштаб України заявив, що українські війська відбили російські атаки в районі Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

22 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела повідомили про бойові дії поблизу Роботиного, Вербового та вздовж лінії Роботиного - Копані (на північний захід від Роботиного).

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області станом на 22 грудня, але ні російські, ні українські війська не досягли підтверджених територіальних завоювань у цьому районі.

Читайте також: У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв
Теги: окупанти Генштаб ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федоров назвав кількість цивільних полонених у Запорізькій області
Федоров назвав кількість цивільних полонених у Запорізькій області
25 листопада, 02:10
Росіяни просунулися поблизу Степового та ведуть сильні штурми: аналіз ISW
Росіяни просунулися поблизу Степового та ведуть сильні штурми: аналіз ISW
15 грудня, 07:19
Україною ширилася повітряна тривога: окупанти запустили «Шахеди» (оновлено)
Україною ширилася повітряна тривога: окупанти запустили «Шахеди» (оновлено)
1 грудня, 07:53
Росіяни збільшили штурми позицій ЗСУ на Куп’янському напрямку
Ворог проводить ротацію на Харківщині: названо мету
1 грудня, 17:13
Ексміністр внутрішніх справ Росії Анатолій Куликов погрожує захопити Миколаївську та Одеську області
Генерал РФ погрожує захопити ще дві області України (відео)
8 грудня, 08:26
У результаті боїв Авдіївка майже повністю зруйнована
ISW: російські війська просунулися під Авдіївкою (мапа)
9 грудня, 07:20
Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень
ЗСУ стримуюють ворога під Авдіївкою: яка ситуація в найгарячіших точках
10 грудня, 09:29
Протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення
Окупанти штурмують Авдіївку і Мар'їнку: яка ситуація в найгарячіших точках
15 грудня, 21:09
Достеменної інформації щодо розробки росіян наразі немає
Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували
16 грудня, 19:48

Події в Україні

Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди»
Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди»
ISW: Україна може отримати першу партію F-16 до кінця року
ISW: Україна може отримати першу партію F-16 до кінця року
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
Міноборони прокоментувало розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів
Міноборони прокоментувало розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів
Данілов розповів про терміни мобілізації 500 тис. людей
Данілов розповів про терміни мобілізації 500 тис. людей
Мінстратегпром повідомив, чи готова Україна до виробництва боєприпасів для мільйона дронів
Мінстратегпром повідомив, чи готова Україна до виробництва боєприпасів для мільйона дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах
34K
Російський олігарх Абрамович лишив турецьким офіціантам захмарні чайові
26K
Чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері військкомам: роз’яснення
7926
Ситуація в районі Авдіївки. Деякі висновки
7667
Заступниця міністра юстиції відреагувала на хейт із салом для полонених
5076
Журналіст показав, як за день відремонтував квартиру після атаки росіян (фото)

Новини

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
Вчора, 19:02
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Вчора, 15:02
Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Вчора, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua