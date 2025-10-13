Головна Країна Події в Україні
У двох областях введено екстрені відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У двох областях введено екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

ДТЕК зробило заяву про відключення світла

На Дніпропетровщині та Донеччині введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. За командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у ніч проти неділі, 12 жовтня, ворог здійснив чергову атаку на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури країни, спричинивши пошкодження у трьох областях. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

Також у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

До слова, Державна податкова служба України звернулася до торговельних мереж, що займаються продажем електроніки та побутової техніки, з попередженням утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пристрої резервного живлення.

