На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів
Ворог пошкодив цивільну, портову та енергетичну інфраструктури
Російські загарбники атакували Одеську область безпілотниками. За попередньою інформацією, від ударів постраждали пʼятеро осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі, зокрема горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція. Також виникла масштабна пожежа на території обʼєкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами.
До ліквідації наслідків ударів було залучено 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також четверо добровольців і пожежне авто. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур.
Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня російська терористична армія вдарила по Одещині безпілотниками. Унаслідок атаки без електропостачання залишилось понад 30 тис. абонентів.
Як повідомлялося, у ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія атакувала керованими авіаційними бомбами Запорізьку область та Запоріжжя.
