На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів
Унаслідок ударів постраждали пʼятеро людей
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Ворог пошкодив цивільну, портову та енергетичну інфраструктури

Російські загарбники атакували Одеську область безпілотниками. За попередньою інформацією, від ударів постраждали пʼятеро осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі, зокрема горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція. Також виникла масштабна пожежа на території обʼєкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами.

На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів фото 1
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів фото 2

До ліквідації наслідків ударів було залучено 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також четверо добровольців і пожежне авто. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня російська терористична армія вдарила по Одещині безпілотниками. Унаслідок атаки без електропостачання залишилось понад 30 тис. абонентів.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих ударів
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як повідомлялося, у ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія атакувала керованими авіаційними бомбами Запорізьку область та Запоріжжя.

Теги: ДСНС обстріл Одещина безпілотник

