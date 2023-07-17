Екологічна катастрофа на Полтавщині: у річці Псел виявлено понад 300 кг мертвої риби

Як кажуть мешканці громади, забруднення стало причиною появи випадків захворювання на ботулізм, сальмонельоз та лептоспіроз

Жителі Омельницької громади що в Кременчуці б’ють на сполох. За їхніми словами приблизно 50 кілометрів річки Псел забруднено, а збитки варіюються від 1 342 000 грн до 6 710 000 грн. Про це повідомляє Кременчуцька газета.

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Приблизно 50 кілометрів річки Псел забруднено фото: Кременчуцька газета

«Дана екологічна катастрофа є беззаперечним підтвердженням зухвалості та свавілля, бажання збагачення та абсолютним ігноруванням загальнодержавної політики та принциповості нашої нації», – зазначають місцеві.

Як кажуть мешканці громади, забруднення стало причиною появи випадків захворювання на ботулізм, сальмонельоз та лептоспіроз. Загалом забруднення річки – це погіршення якості питної води та неможливість використання річкової води.

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«Про який розвиток можна говорити, коли втрачено цілу екосистему? Адже по всій території узбережжя річки спостерігається пожовтіння дерев та води. Дерева, кущі, трава – все це засохло за 2-3 дні з моменту забруднення», – додають жителі громади.

Також місцеві просять президента Зеленського та вищі органи взяти на контроль хід розслідування та вжити заходів щодо ліквідації екологічної катастрофи, яка може стати «чорною аміачною плямою історії України».

Згодом начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що спеціальна комісія обстежить підприємства Кременчука та району, аби не допустити ситуацій, подібних до тієї, яка забруднила Псел.

За словами посадовця, наразі тривають роботи з очищення річки від риби, яка загинула, і тих хімічних складових і речовин, які в неї потрапили. Над цим працюють фахівці Держпродспоживслужби та рибного патруля. Зараз очистили понад 25 км русла річки.

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Приблизно 50 кілометрів річки Псел забруднено фото: Кременчуцька газета

«Загалом зараз зібрали понад 300 кг мертвої риби. Збір риби тривав щодня з 6:00 до 16:00. Найбільше постраждали щуки та окуні, хоча виловлювали й судаків, коропів та сомів. Найбільший сом, який помер і його побачили рибінспектори, важив вісім кг. Мертву рибу пакували у пакети й сьогодні Омельницька ОТГ перевезе їх для утилізації на підприємство у Сумську область», – йдеться в повідомленні.

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Загалом у річці зараз зібрали понад 300 кг мертвої риби фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

Нагадаємо, російські окупанти трохи більше як місяць тому, 6 червня 2023 року, підірвали Каховську ГЕС. Станція за лічені години пішла під воду.

До слова, внаслідок підриву Каховської ГЕС фактично знищено всю рибу у водосховищі. Загалом втрачено щонайменше 11 388,3 тонн риби.