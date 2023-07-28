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На Україну насувається негода, оголошено штормове попередження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Україну насувається негода, оголошено штормове попередження
фото: пресслужба ДСНС

У багатьох областях прогнозуються рясні дощі

Сьогодні, 28 липня, у багатьох областях України очікуються несприятливі погодні умови. Зокрема, йтимуть значні дощі, будуть грози та потужні пориви вітру, повідомляє «Укргідрометцентр».

«28 липня в Україні, крім західних, Житомирської, Київської, Вінницької та Одеської  областей, грози, місцями пориви 15-20 м/с», - йдеться у попередженні.

На Україну насувається негода, оголошено штормове попередження фото 1

Також у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях прогнозуються значні дощі.

Як повідомлялося, цього тижня температура поверхні Середземного моря досягла найвищої за всю історію спостережень позначки – 28,71°C, побивши попередній рекорд 28,25 °C, встановлений в 2003 році.

Теги: Укргідрометцентр рекорд негода дощ

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