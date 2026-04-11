На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні

Максим Бурич
Максим Бурич
Хлопця раніше евакуювали з громади, але він приїхав туди на Великдень
Підліток приїхав додому на Великдень

У Шосткинському районі Сумської області зафіксовано черговий випадок підриву цивільного населення на ворожих мінах. Постраждалим виявився неповнолітній юнак, який перебував у зоні, що раніше була визначена як небезпечна для проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Інцидент стався поблизу одного з прикордонних сіл у Хутір-Михайлівській громаді.

«Поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій», — повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Його у важкому стані доставили до лікарні.

Як зазначив Григоров, хлопця раніше евакуювали з громади, але він приїхав туди на Великдень.

Очільник ОВА закликав жителів прикордоння бути обережними - території залишаються замінованими.

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Григорова, російські терористи вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.

Григоров повідомив, що внаслідок удару російських безпілотників по житлових кварталах Сум постраждали 14 осіб. Окупанти поцілили безпосередньо у будинки цивільного населення.

Читайте також

Дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Курської та Воронезької областей, забрали життя 35 людей
Україна ідентифікувала окупантів, які наказали вдарили по Сумах на Вербну неділю торік
Вчора, 10:43
Загалом протягом доби зафіксували понад 60 обстрілів
Атака на Сумщину: за добу постраждали 29 людей
5 квiтня, 10:24
Під час обшуку вилучили гроші, інтимні аксесуари, контрацептиви тощо
В Сумах викрито бордель в хостелі: підозрювана вербувала неповнолітню
4 квiтня, 12:19
Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку
Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку
4 квiтня, 04:31
Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)
22 березня, 10:42
Працівницю податкової підозрюють у вимаганні чималої суми коштів
Зафарбована ікона і хабар на мільйони: у Сумах працівниця податкової постане перед судом
18 березня, 17:28
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється
Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка
18 березня, 11:26
Російський дрон влучив у проїзну частину в Зарічному районі
Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені
16 березня, 16:04
Дрон поцілив у тепловоз у хвості потяга
Російський дрон влучив у пасажирський поїзд
14 березня, 18:46

Омбудсман пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
