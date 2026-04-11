На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні

Хлопця раніше евакуювали з громади, але він приїхав туди на Великдень

Підліток приїхав додому на Великдень

У Шосткинському районі Сумської області зафіксовано черговий випадок підриву цивільного населення на ворожих мінах. Постраждалим виявився неповнолітній юнак, який перебував у зоні, що раніше була визначена як небезпечна для проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Інцидент стався поблизу одного з прикордонних сіл у Хутір-Михайлівській громаді.

«Поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій», — повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Його у важкому стані доставили до лікарні.

Як зазначив Григоров, хлопця раніше евакуювали з громади, але він приїхав туди на Великдень.

Очільник ОВА закликав жителів прикордоння бути обережними - території залишаються замінованими.

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Григорова, російські терористи вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.

Григоров повідомив, що внаслідок удару російських безпілотників по житлових кварталах Сум постраждали 14 осіб. Окупанти поцілили безпосередньо у будинки цивільного населення.